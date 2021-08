Forti lotta, ma non basta e va fuori anche Caruso

San Marino Open 2021

Finisce con quasi 4 ore di lotta il torneo di Francesco Forti. Il cesenaticense passato attraverso le qualificazioni ha caduto al brasiliano Menezes col punteggio di 6-7 7-6 7-6 mancando addirittura due match point. Grande rammarico per il ventiduenne seguito in tribuna dal CT azzurro Filippo Volandri, ma anche crescita costante e nuovo best ranking da lunedì, Prima del San Marino Open il romagnolo occupava il numero 352 della classifica Atp.

Dopo un black out che ha rallentato il programma è arrivata la sconfitta per Salvo Caruso che conferma tutti i problemi mostrati in questo 2021 tutt'altro che positivo. Caruso, testa di serie numero tre, lascia il San Marino Open sconfitto 2-6 7-6 6-2 dal norvegese Rune teenager di grande prospettiva e di sicuro avvenire. Caruso invece è l'ennesima testa di serie che salta in un tabellone che tra i favoriti della vigilia vede in corsa i soli Cecchinato e Dellien. Perchè nel match di seconda serata è saltato anche Gilles Simon, eliminato dal connazionale Janvier 7-5 6-1. Pure per lui stagione da dimenticare.

Il programma di oggi sul centrale dalle 17 è aperto da Rune-Menedes, a seguire e non prima delle 19 tocca a Marco Cecchinato contro il russo Kotov. Il Ceck è l'ultimo della nutrita pattuglia azzurra rimasto in corsa. Le partite tra Luz e Janvier e, sul campo 3, Meligeni Rodrigues Alves-Dellien completano i quarti di finale.