Fossa olimpica, Alfio Tomassoni vince il 1° Gran premio Fitav

È Alfio Tomassoni il vincitore del 1° Gran premio Fitav Seconda e Terza categoria di Fossa olimpica. Nella competizione, che si è svolta allo stand di tiro a volo, Tomassoni si è imposto con un punteggio di 114 su 125, a pari merito con Mattia Sabani. Oltre alla vittoria assoluta, per lui è arrivata anche quella nella categoria Veterani, con 92 piattelli rotti su 100 e un punteggio in finale di 22 su 25. Nei Master, il successo è andato a Giordano Bolognesi. Tra le Lady, vince Angela Vitali, Mattia Sabattini trionfa in Seconda categoria, Diego Bucci in Terza.