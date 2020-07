BASEBALL Francesco Imperiali: "Grazie San Marino" Serata d'addio al baseball giocato, per 13 anni seconda base della squadra del Titano

Per Francesco Imperiali una carriera strepitosa, coronata con la vittoria di 4 scudetti, 3 Coppe dei Campioni e 1 Coppa Italia. " In tredici anni abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere - ha ricordato il giocatore del San Marino - ringrazio una società che per me è stata come una famiglia





