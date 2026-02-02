Francesco Sansovini: "In Sudafrica lavorato non solo per il 2026"

Anche quest'anno, Francesco Sansovini ha preparato la stagione della velocità in Sudafrica: "Sì, anche quest'anno abbiamo fatto il nostro training camp in Sudafrica. Tre settimane passate alla ricerca del perfezionamento di ogni singola sfumatura che può essere il nostro sport. Da qui poi parte la stagione per tutto quello che può essere il 2026 ricco, ma guardando anche oltre al futuro".

Francesco, quanto è importante allenarsi in strutture di un certo tipo con atleti di un certo livello?

"Sicuramente il team fa la differenza. Il team è composto da allenatore ma anche dai compagni di allenamento che alzano l'asticella ogni volta, ogni giorno, ogni sessione. La struttura va di pari passo. Se hai una struttura che cerca e ti fa alzare l'asticella anch'essa, come i compagni, credo che hai fatto bingo comunque".

Ci sono i Giochi del Mediterraneo, i giochi di piccoli stati a Monaco, c'è tanto, tanto, ma il sogno si chiama Los Angeles?

"Il sogno sicuramente fa di cognome Los Angeles e di nome è quello che poi è il living the journey, come si dice. Il processo che c'è prima e quindi viversi ogni giorno, ogni allenamento e ogni sessione che poi è quello che ci fa andare avanti, ci dà passione, ci crea appunto questo innamoramento dello sport che ci porta spero a realizzare poi i sogni".











