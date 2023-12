TENNIS Francini e Sciutti in finale al Trofeo d'Inverno

Ad ottobre è iniziata la stagione della Scuola Avviamento Tennis che quest’anno ha raggiunto ben 95 iscritti. Da un mese sono iniziati anche i tornei FIT Junior Program, primo banco di prova per chi intraprende l’attività; nel frattempo i ragazzi del settore agonistico sono impegnati nella preparazione, mentre quelli della pre-agonistica stanno affrontando vari tornei nel circondario. Nel ponte dell’Immacolata Sol Francini e Alex Sciutti hanno preso parte al 1° Trofeo d’Inverno Under 10 al Circolo Tennis Baratoff di Pesaro, centrando entrambi la finale. Sciutti ha superato nell’ordine Liam Lnguerri, Alessandro Marcolini e Gianmarco Ricci, cedendo solo in finale a Tommaso Migliorini (4-2 4-1). Sol Francini, invece, si è dovuta arrendere a Serena Stizza al termine di una finale molto combattuta (3-4 4-1 7-4).

