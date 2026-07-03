TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:20 Wimbledon, Sinner vola agli ottavi: battuto Brooksby in tre set 16:28 San Marino Comics, dal 28 al 30 agosto il centro storico diventa un grande palcoscenico della fantasia 14:21 Discarica di Riceci, la "sammarinese" Aurora rilancia: doppio ricorso al Consiglio di Stato 13:27 Aeroporto Fellini da record: giugno 2026 è il migliore di sempre 13:10 Jump'in Robotica, trionfo sammarinese: vince il team Techno Giraffe 12:16 Lo Stradone si fa palcoscenico del gusto: chef d'autore raccontano il territorio 11:27 Rimini, divieto di avvicinamento per ex moglie e suoceri: avrebbero minacciato e aggredito un uomo 08:11 Pnrr, in Emilia-Romagna investimenti per 8,3 miliardi: Bologna chiuderà l'85% dei progetti comunali entro l'estate
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Freestyle, San Marino protagonista alla Milano Hero Battle Cup: Terenzi sfiora il podio mondiale

Ottimi risultati per gli atleti della Federazione Sammarinese Roller Sports nella tappa di World Cup: quarto posto per Matilde Terenzi, cinque sammarinesi nella categoria Pro.

3 lug 2026
Freestyle, San Marino protagonista alla Milano Hero Battle Cup: Terenzi sfiora il podio mondiale

San Marino si conferma protagonista del pattinaggio freestyle internazionale alla Milano Hero Battle Cup 2026, tappa ufficiale della Inline Freestyle World Cup che ha riunito 500 atleti di 25 Paesi. Guidata dal tecnico Enrico Callegarin, la squadra della Federazione Sammarinese Roller Sports ha ottenuto risultati di rilievo. Spicca il 4° posto mondiale di Matilde Terenzi nello Slide, a cui si aggiunge l'8° nello Speed Slalom. Settimo Andrea Mandolesi nello Slide, mentre il 14enne Tommaso Terenzi ha chiuso 9° tra i Pro e 18° nello Speed Slalom. Buone prove anche per Matilde Mina e, tra gli Under 15, per Melissa Cesarini, quinta nello Slide. 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.