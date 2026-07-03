PATTINAGGIO Freestyle, San Marino protagonista alla Milano Hero Battle Cup: Terenzi sfiora il podio mondiale Ottimi risultati per gli atleti della Federazione Sammarinese Roller Sports nella tappa di World Cup: quarto posto per Matilde Terenzi, cinque sammarinesi nella categoria Pro.

Freestyle, San Marino protagonista alla Milano Hero Battle Cup: Terenzi sfiora il podio mondiale.

San Marino si conferma protagonista del pattinaggio freestyle internazionale alla Milano Hero Battle Cup 2026, tappa ufficiale della Inline Freestyle World Cup che ha riunito 500 atleti di 25 Paesi. Guidata dal tecnico Enrico Callegarin, la squadra della Federazione Sammarinese Roller Sports ha ottenuto risultati di rilievo. Spicca il 4° posto mondiale di Matilde Terenzi nello Slide, a cui si aggiunge l'8° nello Speed Slalom. Settimo Andrea Mandolesi nello Slide, mentre il 14enne Tommaso Terenzi ha chiuso 9° tra i Pro e 18° nello Speed Slalom. Buone prove anche per Matilde Mina e, tra gli Under 15, per Melissa Cesarini, quinta nello Slide.

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