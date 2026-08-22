Frisoni - Venerucci: ”Portare la bandiera un’emozione indescrivibile”

Un momento solenne e carico di orgoglio: portare la bandiera significa rappresentare un Paese, una squadra e un’intera comunità. A Taranto l’emozione dei portabandiera Jacopo Frisoni e Valentina Venerucci è stata fortissima, tra sorrisi, applausi e la consapevolezza di vivere un momento destinato a restare nella memoria.



"Siamo appena usciti e sono ancora un po' emozionato - spiega Jacopo Frisoni - perché è stato veramente bello, veramente emozionante potere rappresentare San Marino in questo contesto meraviglioso e quindi grazie, grazie, grazie a tutti".

Naturalmente sono emozioni indescrivibili. "Assolutamente sì e si lavora tanto per arrivare fin qui e quando ci si arriva è meraviglioso. Taranto ha fatto un'ottima figura e veramente stadio pieno, gente calorosa e quindi veramente grazie all'organizzazione".

"Quando me l'hanno detto non ci credevo e non lo immaginavo - aggiunge Valentina Venerucci - E adesso se lo devo descrivere in realtà è qualcosa di indescrivibile perché quando la portavo è come se portassi con me ogni singola persona di San Marino e perché alla fine se siamo qua è anche grazie a loro e grazie a uno stato che crede in noi".

Ci sono poi contesti e contesti. Devo dire che Taranto ha fatto una grande figura. "Sì, è stata un una esperienza e soprattutto han fatto comunque uno spettacolo veramente bello. coinvolgente. Qualcosa a parer mio oltre le mie aspettative, quindi li ringrazio che abbia organizzato tutto questo e che ci ospiti qua".

Quando sfila San Marino tutto il pubblico e applaude sempre in maniera scrosciante. "Sì, perché in realtà è un po' come se fossimo una piccola Italia all'interno dell'Italia, quindi secondo me il fatto anche di sostenerci a vicenda crea questo rapporto, come dicono ai giochi, di cooperazione e di orgoglio che ci fa sentire tutti uniti" conclude la ciclista.

Di Lorenzo Giardi







