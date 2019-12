Frisoni vince il Memorial Giancecchi

Jacopo Frisoni ha vinto la ventitreesima edizione del Memorial Marco Giancecchi di Raffa. In una finale tutta sammarinese ha superato Alberto Cazzaniga col punteggio di 12-7. Alla finale Frisoni si era qualificato battendo in semifinale il riccionese Giovanni Cuoco, mentre Cazzaniga aveva vinto il derby biancazzurro con Fernado Chiaruzzi. La gara regionale, inserita nel calendario nazionale italiano, ha visto 128 partecipanti che si sono sfidati per tutta la settimana al Bocciodromo Federale di Borgo, divisi in 16 gironi.