FSAL: Mauro Santi è il nuovo presidente

L’assemblea generale della Federazione Sammarinese Atletica Leggera ha eletto ieri sera il consiglio federale che resterà in carica fino al 2024. Mauro Santi succede alla presidenza a Daniele De Luigi: la sua nomina è avvenuta per acclamazione. Per acclamazione sono stati eletti anche gli altri membri del Direttivo: Marcello Carattoni, Simone Bruno, Milena Tura, Nicola Selva, Vincenzo Polini e Chiara Guiducci. Il Consiglio Federale neo eletto provvederà a distribuire le cariche nella seduta di insediamento.