FSAL: Mauro Santi è il nuovo presidente, "C'è un bel gruppo di giovani"

Sentiamo Mauro Santi

Un passaggio quasi naturale, quello che ha portato alla presidenza di Mauro Santi, eletto dall’assemblea generale della Federazione Sammarinese Atletica Leggera. Insieme al consiglio federale che resterà in carica fino al 2024. Mauro Santi succede alla presidenza a Daniele De Luigi: la sua nomina è avvenuta per acclamazione. Per acclamazione sono stati eletti anche gli altri membri del Direttivo: Marcello Carattoni, Simone Bruno, Milena Tura, Nicola Selva, Vincenzo Polini e Chiara Guiducci. Il Consiglio Federale neo eletto provvederà a distribuire le cariche nella seduta di insediamento.

