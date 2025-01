L'Assemblea elettiva della Federazione Sammarinese Atletica Leggera ha rieletto Mauro Santi come presidente per il secondo mandato consecutivo. Il Consiglio Federale è stato eletto per acclamazione e include tre membri confermati dal precedente Direttivo (Nicola Selva, Chiara Guiducci e Marcello Carattoni) e tre nuovi membri (Massimo Meca, Rebecca Guidi e Antonella Saraceni).