Si è tenuta l’assemblea annuale della Federazione Sammarinese Rugby. I tesserati hanno approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2022 e quello previsionale 2023 che detterà le mosse della Federazione per continuare a tracciare il percorso di crescita avviato in questi anni. Nel corso dell’assemblea è stato nominato Mattia Bastianelli Gambini come nuovo membro del consiglio federale, a seguito delle dimissioni di Luana Cima.