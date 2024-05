FEDERAZIONE SPORT INVERNALI FSSI e FISI insieme per promuovere le discipline nordiche

FSSI e FISI insieme per promuovere le discipline nordiche.

Una giornata dedicata alle discipline nordiche, quella di sabato 18 maggio, nell’ambito della collaborazione con la FISI e del progetto federale italiano Ski Everywhere che mira a promuovere e divulgare lo sci di fondo, lo skiroll, il biathlon, la combinata nordica e il salto. Alle 11:15, alla presenza del presidente della FISI Flavio Roda, ci sarà la sfilata della Nazionale Italiana Skiroll. Gli atleti partiranno dalle scuole medie di Fonte dell’Ovo per raggiungere Piazzale Lo Stradone. Al pomeriggio, poi, ci sarà la possibilità, per bambini e ragazzi, di provare le discipline nordiche sul Piazzale Lo Stradone, grazie alla collaborazione con gli organizzatori de Il Giro del Monte.

