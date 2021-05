FSSS: rapida soluzione all’ostruzionismo del CPS per permettere a Marchetti di gareggiare

Dopo la denuncia di Attiva-Mente e la risposta del Comitato Paralimpico Sammarinese, nella vicenda della mancata partecipazione di Ruggero Marchetti allo Paralimpiadi di Tokyo interviene la Federazione Sammarinese Sport Speciali: "Il Cps, scrive, sta di fatto negando il diritto dell’atleta Ruggero Marchetti alla pratica sportiva agonistica" La Federazione ha investito e sta investendo risorse, assieme al CONS e alla Federazione Sammarinese Atletica Leggera, per permettere al direttore tecnico FSSS e coach Paola Carinato di seguire il progetto sia sotto l’aspetto della preparazione agonistica che quello logistico, e chiede che le aspettative dell’atleta possano avverarsi, serve l'iscrizione sia alle competizioni internazionali di qualificazione sia alle eventuali Paralimpiadi.









L’attività di preparazione dell’atleta non si è fermata perché il coach, le Federazioni e il CONS si sono adoperati per consentire all’atleta di godere del diritto alla pratica sportiva a livello agonistico internazionale. Per questo FSSS e Coach hanno chiesto sostegno alle autorità sportive e istituzionali sammarinesi, italiane e internazionali per fare in modo che la condotta del CPS non blocchi l’attività dell’atleta, che nel frattempo ha migliorato i propri risultati gareggiando a livello italiano.

"Le istituzioni hanno interessato l'IPC (International Paralympic Committee) - prosegue la Federazione Sport Speciali - a individuare soluzioni possibili al fine di consentire la partecipazione dell'atleta alle competizioni internazionali di qualificazione", e confida che la questione si risolva al più presto. Alla luce anche dei migliorati risultati di Marchetti.