MALTA 2023 Fuochi, luci e colori: show nella cerimonia d’apertura dei Giochi La delegazione di San Marino passa per ottava nella cerimonia d’apertura dei Giochi dei Piccoli Stati, che ha riscosso numerosi complimenti tra gli addetti ai lavori. Uno “stadio” per raccontare la storia di Malta e dei Giochi, tra luci e colori.

Da sempre e per sempre il momento più solenne: l’accensione della torcia olimpica scalda i cuori e colora il cielo di Malta con un rosso fuoco simbolo dello sport che vince sempre. Dalle Olimpiadi ai Giochi dei Piccoli Stati: ogni cerimonia d’apertura è sempre emozionante. E quella di Malta, nello “stadio” costruito nella Piazza dei Granai a Floriana, non fa eccezione. In prima fila non mancano i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Poco più dietro il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini e c’è anche il Principe Alberto di Monaco. Storia, cultura e tradizioni dell’isola che si fondono con lo sport nella parte iniziale.

Poi la passerella degli atleti: si parte da Andorra, prima per ordine alfabetico, per ottava e penultima tocca alla Repubblica di San Marino: il biancazzurro sventola alto, portato dai due portabandiera Andrea Ercolani Volta e Jessica Zannoni. C’è emozione, grande carica e tanta felicità per essere qui e vivere un momento comunque storico. Sia per chi è un habitué dei Giochi, sia per chi è alla prima esperienza. Perché ogni volta è unica e irripetibile. Standing ovation per i padroni di casa di Malta, paese ospitante. La cerimonia segue la tradizione: dagli alzabandiera alla grande esecuzione dell’inno maltese da parte dell’Orchestra e del tenore Joseph Calleja, passando per il giuramento di atleti, tecnici e ufficiali.

Nei discorsi manca il presidente del CIO Thomas Bach, sostituito da quello del Comitato Olimpico Europeo greco Spyros Capralos. Dichiara ufficialmente aperti i Giochi il Primo Ministro maltese Robert Abela prima dei fuochi d’artificio che chiudono una cerimonia d’apertura breve, coincisa e spettacolare. Malta ha fatto centro ed è solo l’inizio.

