TIRO A VOLO Fuori dalla finale del Mixed Team La coppia sammarinese ha colpito 138 piattelli su 150, 72 per la Perilli, 66 per Berti e si è classificata al sesto posto

Alessandra Perilli e Gianmarco Berti che non sono riusciti a conquistare la finale, dove vi accedono le prime quattro squadre classificate. La coppia sammarinese ha colpito 138 piattelli su 150, 72 per la Perilli, 66 per Berti. San Marino si è classificato al sesto posto, a pari merito con Finlandia, Egitto e Gran Bretagna. A contendersi le medaglie saranno Spagna, Francia, Turchia e Polonia.



