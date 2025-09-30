Fusco: "La salvezza non è mai un obiettivo. Puntiamo al vertice"

Intervista a Francesco Fusco

Francesco Fusco: "Quest'anno ci sono tutte le carte in regola per poter fare un ottimo campionato. I ragazzi sono carichi, noi siamo tutti carichi, ci stiamo dando, quindi ci auguriamo di poter regalare qualche soddisfazione in primis a noi stessi, alla società, ma soprattutto ai tifosi che ci seguono comunque costantemente.

Naturalmente l'obiettivo principale è la salvezza, però noi facciamo i giornalisti, ci è stato detto che avete chiesto un premio promozione.

Diciamo che la salvezza non è mai un obiettivo. L'obiettivo è sempre quello di fare il meglio possibile, arrivare dove nessuno si aspettava di arrivare, riuscire a dire la nostra contro tutti e togliersi qualche soddisfazione, sperando che quest'anno sia l'anno buono.

Il roster si è rinnovato e dunque anche il gruppo si deve amalgamare, no?

Sì, sì, assolutamente. Ci sono stati degli innesti, tutti innesti comunque importanti, tutti mirati. Abbiamo la fortuna comunque bene o male di conoscerci già tra di noi, ovviamente al di fuori del campo, quindi dovremmo trovare ancora quell'intesa perfetta anche sul parchè, però i presupposti sono quelli giusti, ribadisco.







