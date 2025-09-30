TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:57 Incidente sulla Marecchiese: palo segnaletico si stacca e travolge un centauro 13:44 Addio a Renato Casaro, storico illustratore del cinema, da Leone a Tarantino 13:23 Fusco: "La salvezza non è mai un obiettivo. Puntiamo al vertice" 13:21 Tennis Tavolo: si chiude la stagione estiva della Juvenes 13:12 Piccoli agricoltori crescono: i bambini delle scuole alle prese con la vendemmia 12:24 Maltempo in arrivo: mercoledì attesi temporali e un brusco calo delle temperature 10:20 Marche, Acquaroli festeggia la riconferma: “Ha vinto il gioco di squadra”. Ricci: “Lotta impari, ma il campo largo resta l’unica alternativa”
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Fusco: "La salvezza non è mai un obiettivo. Puntiamo al vertice"

Il prossimo 4 ottobre il via al campionato di Serie C con la Pallacanestro Titano che cercherà di recitare un ruolo da protagonista. Uno dei giocatori più attesi è senza dubbio Francesco Fusco

30 set 2025
Intervista a Francesco Fusco
Intervista a Francesco Fusco

Francesco Fusco: "Quest'anno ci sono tutte le carte in regola per poter fare un ottimo campionato. I ragazzi sono carichi, noi siamo tutti carichi, ci stiamo dando, quindi ci auguriamo di poter regalare qualche soddisfazione in primis a noi stessi, alla società, ma soprattutto ai tifosi che ci seguono comunque costantemente.

Naturalmente l'obiettivo principale è la salvezza, però noi facciamo i giornalisti, ci è stato detto che avete chiesto un premio promozione.

Diciamo che la salvezza non è mai un obiettivo. L'obiettivo è sempre quello di fare il meglio possibile, arrivare dove nessuno si aspettava di arrivare, riuscire a dire la nostra contro tutti e togliersi qualche soddisfazione, sperando che quest'anno sia l'anno buono.

Il roster si è rinnovato e dunque anche il gruppo si deve amalgamare, no?

Sì, sì, assolutamente. Ci sono stati degli innesti, tutti innesti comunque importanti, tutti mirati. Abbiamo la fortuna comunque bene o male di conoscerci già tra di noi, ovviamente al di fuori del campo, quindi dovremmo trovare ancora quell'intesa perfetta anche sul parchè, però i presupposti sono quelli giusti, ribadisco.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.