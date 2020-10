Futsal Champions : il Fiorentino giocherà a Nicosia in gara unica con l'Omonia

Nel mezzo del vortice covid, il Fiorentino dovrà preparare la trasferta di Cipro dove i campioni in carica di San Marino affronteranno in gara unica l'Omonia Nicosia. Accantonato il mini girone proprio per evitare spostamenti, lo stretto necessario significa gara unica ad eliminazione diretta. Ecco perchè non disponendo di un impianto ufficiale al chiuso, a San Marino zona Serravalle B nascerà a breve il palazzetto del Futsal, il Fiorentino sarà costretto a giocare a Cipro contro l'Omonia Nicosia la sfida di Futsal Champions League.





Il quintetto allenato da Fallini, scenderà a Nicosia tra il 24 e il 29 novembre, non è ancora stata ufficializzata la data precisa. Il Fiorentino effettuerà un percorso di avvicinamento all'evento con una preparazione mirata al campo di Futsal all'aperto di Fiorentino, la società chiederà in questo periodo anche di potersi allenare in palestra al chiuso. Molto dipenderà anche da cosa deciderà il Governo per quello che riguarda gli sport di squadra a San Marino. Nel caso venisse fermata l'attività. Il Fiorentino chiederà una deroga in vista dell'appuntamento internazionale un po' come fecero le Nazionali nel periodo del Lockdown.