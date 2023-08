FUTSAL Futsal Champions League: Fiorentino battuto all'esordio Rossoblù sconfitti 5-0 dal Minerva nel primo incontro. Giovedì la seconda sfida

Futsal Champions League: Fiorentino battuto all'esordio.

Comincia con una sconfitta il cammino del Fiorentino nella Futsal Champions League. A Limassol, Cipro, i campioni di San Marino perdono 5-0, nel primo incontro del Gruppo G, contro gli svizzeri del Minerva. Partita subito in salita per i rossoblù, che subiscono la prima rete dopo 29 secondi e alla fine del primo quarto di gara sono sotto per 3-0. Nel secondo tempo, i goal che chiudono la sfida. Il Fiorentino sarà di nuovo in campo già giovedì, contro i ciprioti dell'Ael, e sabato concluderà il girone di qualificazione sfidando gli armeni dello Yerevan.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: