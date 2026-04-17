FUTSAL Futsal, i risultati della 29' giornata di Campionato

Futsal, i risultati della 29' giornata di Campionato.

Nella 29' giornata di Campionato Sammarinese di futsal questi i risultati: Virtus-Folgore 6-2, Tre Penne-Murata 1-7, Cosmos-La Fiorita 3-5, San Giovanni-Pennarossa 0-4, Domagnano-Tre Fiori 2-2, Cailungo-Libertas 2-4, Juvenes/Dogana-Faetano 11-2. Riposava il Fiorentino. In testa al campionato il Murata con 75 punti, seguono Virtus e La Fiorita con 66, Tre Penne 58, Folgore 48, Pennarossa e Juvenes/Dogana 47, Domagnano e Cosmos 36, Cailungo 27, Libertas 22, Faetano 19, Tre Fiori 16, Fiorentino 13 e San Giovanni 8.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: