FUTSAL Futsal, Pennarossa capolista solitario: 12 gol al Fiorentino, Murata ko col Tre Fiori I biancorossi restano a punteggio pieno dopo il 12-3. La Fiorita travolge il Cailungo 8-1 e conquista la seconda posizione. Prima sconfitta dal febbraio 2024 per i bianconeri

Futsal, Pennarossa capolista solitario: 12 gol al Fiorentino, Murata ko col Tre Fiori.

Si interrompe dopo oltre due anni e mezzo l'imbattibilità del Murata nel campionato sammarinese di futsal. Il Tre Fiori travolge i bianconeri per 5-0 nella quinta giornata, mettendo fine a una serie senza sconfitte che durava dal febbraio 2024. Un risultato che cambia gli equilibri in testa alla classifica: il Pennarossa rimane da solo al comando, a punteggio pieno, mentre La Fiorita scavalca il Murata e conquista la seconda posizione.

La sorpresa della serata arriva dal Multieventi, dove il Tre Fiori di Bugli supera nettamente la formazione allenata da Screti. Protagonisti Oddone, autore di una tripletta, e Bernardi, a segno due volte. Oddone indirizza l'incontro con una doppietta sul finire del primo tempo e completa il tris al 7' della ripresa. Bernardi arrotonda il risultato nell'ultima parte della gara, fissando il punteggio sul 5-0. Per il Murata, reduce da quattro successi consecutivi, è la prima sconfitta stagionale e la perdita della vetta.

Ne approfitta il Pennarossa, che travolge il Fiorentino 12-3 e prosegue la propria marcia a punteggio pieno. I biancorossi dominano fin dall'avvio, portandosi sul 6-0 in meno di venti minuti. A segno Busignani, Celli con una doppietta, Gasperoni, Stefanelli e anche il portiere Giusti. Nella ripresa il Pennarossa amplia ulteriormente il vantaggio, con Busignani che completa una tripletta. Nel tabellino biancorosso entrano anche Maiani e Toccaceli, mentre per il Fiorentino segnano Rossini, Benedettini e Giardi.

La Fiorita sale al secondo posto grazie all'8-1 sul Cailungo, centrando la quarta vittoria stagionale e la seconda consecutiva. La formazione gialloblù sblocca il risultato dopo appena tre minuti con Cevoli e prende rapidamente il largo. In rete anche Simone Chezzi, Zafferani, Matteo Chezzi e Stacchini, mentre un'autorete di Sarti contribuisce a fissare il punteggio finale. Per il Cailungo, a segno con Antonelli, arriva la terza sconfitta consecutiva.

Più equilibrata la sfida tra Juvenes Dogana e Virtus, terminata 1-1. Dopo un primo tempo senza reti, la Juvenes resta in inferiorità numerica per l'espulsione diretta del portiere Bucci al 33', ma riesce a mantenere il risultato in parità. La Virtus passa in vantaggio al 46' con Dolcini, prima del pareggio firmato da Cecchini al 55'. Il punto conquistato porta entrambe le squadre a quota cinque, raggiunte dal Tre Fiori, che grazie alla vittoria sul Murata scavalca momentaneamente Fiorentino, Folgore e Domagnano.

La quinta giornata non è ancora conclusa. Questa sera, martedì 13 ottobre, alle 22, è in programma Libertas-Tre Penne al Palazzetto di Acquaviva. Mercoledì 14 ottobre, sempre alle 22, si giocheranno Domagnano-San Giovanni al Multieventi e Faetano-Folgore ad Acquaviva. Turno di riposo per il Cosmos.

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