Futsal, Roberto Osimani: "Inevitabile il rinvio, per ora restiamo a casa poi penseremo alla Danimarca"

La prossima settimana la Nazionale di San Marino di futsal avrebbe ospitato sul Titano la Danimarca nel play off di andata di qualificazione agli Europei 2022. Un appuntamento rimandato come ha ricordato il ct Roberto Osimani, che invita a restare a casa per combattere al meglio il Corononavirus.

