QUALIFICAZIONI MONDIALI DI FUTSAL 2028 Futsal, San Marino cade ancora: con Cipro arriva la terza sconfitta Non basta l’impegno dei biancazzurri: contro Cipro arriva un’altra battuta d’arresto

La Nazionale lotta, ma paga a caro prezzo alcune disattenzioni. Terza sconfitta consecutiva per la Nazionale di futsal di San Marino, che si arrende anche a Cipro al termine di una gara combattuta ma ancora una volta segnata da episodi sfavorevoli. I biancazzurri hanno approcciato il match con determinazione, cercando di tenere alta l’intensità e contenere le iniziative degli avversari. Tuttavia, come già accaduto nelle precedenti uscite, a fare la differenza sono stati i dettagli: qualche errore di troppo in fase difensiva e una minore lucidità sotto porta hanno permesso a Cipro di prendere il controllo della gara.

Protti, sempre importante il suo contributo, respinge poi non può nulla sulla conclusione di Tsitsos e Cipro sblocca. La squadra di Osimani non demorde mai, resta sul pezzo e la pareggia con un il primo gol di Paolo Verri in nazionale. Anche questo è motivo di soddisfazione per Osimani in gol in due partite con i debuttati Chezzi e Verri.

Ci prova capitan Belloni, due volte, senza riuscire a sfondare. Nella ripresa meglio San Marino, i Titani fanno densità, e mettono pressione, Chezzi manda sulla traversa le speranze di ribaltarla. Vicinissimo anche Ceccoli dopo la punizione di Moretti, e’ l’ultima vera possibilità. Cipro, si riassesta e nel finale con la doppietta di Savva la porta a casa. Il terzo gol arriva con Protti sostituito da Belloni, come portiere volante, per provare il tutto per tutto. Spirito e organizzazione non bastano, gli avversari si sono dimostrati più cinici, colpendo nei momenti chiave e gestendo il vantaggio fino al fischio finale. Al Tirana olimpic park Cipro batte San Marino 3-1.

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