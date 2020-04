TENNIS Galimberti: "Ogni tempesta ha una fine. Il tennis risorgerà” L'ex campione azzurro di doppio Giorgio Galimberti, oggi titolare della San Marino Academy, parla del momento difficile del tennis mondiale e locale

Dai tornei saltati, alla cassa integrazione dei tennisti, a Roger Feder che dall'alto della sua classe proverà a tornare competitivo nonostante dovrà affrontare, non più giovanissimo,un anno di inattività. E' un Giorgio Galimberti all round quello che parla apertamente a San Marino RTV. Galimberti da anni sul Titano, si dichiara dispiaciuto anche per il Challenge Internazionali di Tennis che sarebbe tornato proprio quest'anno, a distanza di 6 anni sul centrale di Fonte dell'Ovo ma che, causa CoronaVirus, tornerà, a questo punto nel 2021. L'ex campione azzurro di doppio è oggi titolare della San Marino Academy, una scuola di primo livello, resisterà alla tempesta CoronaVirus? Per adesso Galimberti si limita a solidarizzare con i ragazzi attraverso i videowall per tenerli in forma anche da casa



