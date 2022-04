Galli-Necchi e Ugolini-Vandi vincono la Wonderbay Padel Cup

Federico Galli-Filippo Necchi e Maria Sole Ugolini-Veronica Vandi: queste le due coppie vincitrici della Wonderbay Padel Cup, secondo dei 24 appuntamenti del Padel Tour 2022, organizzato dal comitato FIT Emilia-Romagna.

Galli e Necchi, entrambi classificati 2.1 e teste di serie n°3, superano i quarti col 6-2 6-3 sui pari classifica Alessandro Belotti e William Rota. Da qui in poi, la coppia campione sovverte tutti i pronostici: in semifinale si impone 6-3 6-4 sui n°2 del tabellone, Alberto Micali (di classificazione 1.1) e Filippo Mora. E in finale incrociano le racchette con Nicola Remedi (altro 1.1) e Vinicius Trevisan Palhavan, favoriti del torneo dopo aver battuto la coppia vincitrice della prima tappa, Alessandro Cervellati e Andrea Patracchini. Qui Galli e Necchi incassano subito un 2-6, poi però rimontano e fanno saltare il banco con un 7-5 6-1.

Ancor più sorprendente il tabellone femminile, dove si arriva a una finale inaspettata. Ugolini e Vandi superano agevolmente i quarti (6-1 6-4 su Laura Bianchini e Matilde Danieli) e in semifinale estromettono la coppia testa di serie Marta Del Sal-Chiara Delorenzi con un 6-3 2-6 6-1. In finale ci sono altre due outsider, Silvia Trassinelli ed Erika Morello, che a loro volta eliminano le n°2 Claudia e Ilaria Brunelli. Esce un ultimo atto molto tirato ma chiuso in due set, con Ugolini e Vandi che portano a casa il titolo con un doppio 7-6.

Tutto questo in una tre giorni di gare che è stato un banco di prova importante per il padel sammarinese e per lo stesso club di Serravalle, che in autunno organizzeranno un torneo del circuito internazionale Cupra FIP Tour.