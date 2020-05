TENNIS Galvani: "Il presidente Forcellini mi ha chiesto di rifondare tutto" Il tennis sammarinese volta pagina e affida la guida dell'area tecnica a Stefano Galvani

L'emergenza sanitaria e il conseguente lockdown hanno spinto la Federazione Sammarinese Tennis ad azzerare tutto e ridisegnare il futuro. Una ripartenza basata sulle risorse interne e che ha portato alla scelta di Stefano Galvani come nuovo responsabile del settore agonistico. Proprio oggi sui campi di Fonte dell'Ovo sono ripresi gli allenamenti dopo oltre due mesi di inattività ed anche Galvani non ha nascosto un pizzico di emozione. Responsabile dell'area tecnica ma anche selezionatore della Nazionale di Coppa Davis. Un incarico di prestigio ma anche di grande responsabilità per ridare una nuova impronta a tutto movimento del tennis sammarinese.

Galvani, che in passato è stato n. 99 al mondo del ranking Atp seguirà tutti i giocatori agonisti, compreso Marco De Rossi che sotto la guida del compagno di doppio nei Giochi dei Piccoli Stati è tornato ad allenarsi a San Marino. La voglia di ricominciare è tanta ed anche gli obiettivi sono già stati fissati.

Sentiamo Stefano Galvani Nuovo responsabile settore agonistico

