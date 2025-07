BASEBALL Gara 2 dura 5 inning, San Marino batte 2-0 Reggio Emilia Già rinviata ieri per maltempo, la seconda partita del turno viene sospesa definitivamente per pioggia: sarà omologata col risultato parziale.

Il maltempo si accanisce su gara 2 tra San Marino e Reggio Emilia, ma non riesce a impedire il successo bis dei titani. Ieri il rinvio per impraticabilità del campo, oggi la sospensione per pioggia sul 2-0 al quinto inning, ma si era giocato abbastanza comunque per rendere omologabile il risultato.

Lanciatore vincente Palumbo, che concede un solo arrivo in base e permette ai suoi di imbastire lo strappo. Che arriva al secondo: apre Angulo con un doppio, lo seguono Diaz col singolo e Celli con la volata di sacrificio dell’1-0. Copione simile due riprese dopo, quando Celli va di doppio, è in terza sulla volata di Pieternella e va a segnare il 2-0 sulla rimbalzante di Servidei, sulla quale la difesa non riesce a completare l’out a casa. Al resto, pensa la pioggia: si va avanti per un altro inning giusto per poter chiudere il discorso, dopodiché tutti a ripararsi e vittoria San Marino omologata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: