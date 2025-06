SERIE A BASEBALL Gara 2: partita clamorosa, e sconfitta per San Marino contro Parma San Marino perde 11-19 con Parma una gara del tutto particolare, inusuale per l’abnorme quantità di valide e per il saliscendi nel punteggio.

30 punti segnati, 29 valide colpite: sono gli attacchi delle due squadre a dominare gara due tra San Marino e Parma , con la formazione emiliana capace di imporsi in rimonta per 19-11 e firmare così la doppietta. È infatti il batti e corri di San Marino a portarsi subito sul 5-0 grazie anche al fuoricampo di Proctor da 2 punti. Tra la terza e la quinta ripresa, però, è l'attacco di Parma a scatenarsi, segnando ben 13 volte, tra cui 7 nel quinto inning. Diversi i protagonisti per i campioni d'Italia in carica, tra cui Geraldo, autore di un fuoricampo da 3 punti, e Ascanio, triplo da 2 Sul punteggio di 13-5, sono le battute extrabase di Pieternella al sesto (doppio da un punto) e Angulo al settimo (doppio da 2 punti) a far rientrare in partita i Titani di Doriano Bindi che segnano 6 volte e si riportano a stretto contatto con l'avversario. Il Parma però non ci sta e tra ottavo e nono inning mette altri 6 punti a tabellone per il risultato finale di 19-11. Celli e compagni perdono di 8 con una valida in più (15 a 14) e rimpiangono ovviamente il fatto di non essere stati capaci di amministrare il largo vantaggio iniziale. In classifica generale Parma 17 San Marino 12. Nel prossimo turno c'è la doppia sfida con il Nettuno

