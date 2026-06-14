Gara 2 : San Marino - Macerata 5-4

Una gara2 folle, durata quattro ore e con in mezzo un’interruzione per momentanea mancanza di visibilità, finisce nelle mani del San Marino Baseball per 5-4, con Angulo a decidere tutto grazie alla valida da due punti nella parte bassa del 9°. Walk-off single per il veterano, che conferma classe e sangue freddo nel momento più importante, quando era necessario un colpo di coda dopo che Macerata aveva ribaltato la partita nella parte alta del 9°. Lanciatore vincente Artitzu, perdente Peluso. Da segnalare il 2/4 con doppio e fuoricampo per Jhorjan Guevara.









