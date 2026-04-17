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Gara bagnata gara fortunata a Misano Adriatico per la San Marino Athletics Academy

17 apr 2026
Gara bagnata gara fortunata a Misano Adriatico per la San Marino Athletics Academy

La pioggia non ha scalfito l’umore dei giovanissimi atleti della San Marino Athletics Academy che hanno preso parte alla gara di Misano del 15 aprile. Iniziano i velocisti, Leon Ceccarelli vince con larga misura la gara dei 60 ostacoli con il tempo di 10’’5. Segue Silvia Macina sulla stessa distanza con 11’’6 che le vale la medaglia di bronzo. La pista resa scivolosa dalle piogge non consente miglioramenti cronometrici, ma non ferma l’agonismo: Daniel Lotti riesce a gestire bene la distanza dei 300m e in un sprint finale arriva al traguardo spalla a spalla con il vincitore. 38’’7 è il riscontro cronometrico. Nel getto del peso da 2 kg, è sempre Leon Ceccarelli a mettersi in luce con un lancio di 9.26m che gli vale il terzo posto. “Siamo molto contenti del percorso sportivo che questi giovanissimi atleti stanno percorrendo, dedicando tempo agli allenamenti e costanza nelle gare, al di fuori degli impegni scolastici” dichiara la Presidentessa della squadra sammarinese Paola Carinato.




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