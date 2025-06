CICLISMO Gara UCI: quinto posto di Valentina Venerucci

Gara UCI: quinto posto di Valentina Venerucci.

Ottimo quinto posto per Valentina Venerucci. L'atleta sammarinese della Monex si è messa in mostra nella gara UCI disputata in Francia. Valentina ha dato battaglia in salita, è sempre stata nel vivo della corsa per poi chiudere tra le prime.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: