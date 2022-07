Gara1: a Torino vittoria del San Marino sul Campidonico 7-2

Il San Marino Baseball si rituffa nella poule scudetto con una vittoria per 7-2 sul campo del Campidonico. A Torino, i Campioni d’Italia, in gara1, fanno sempre gara di testa, si portano avanti coi fuoricampo di Leonora e Morresi e chiudono definitivamente i conti con un settimo inning da tre punti. Il vincente è un Quevedo da 10 strikeout e due valide concesse in cinque riprese, salvezza per Rienzo. Sono dieci in totale le valide sammarinesi, con due a testa per Angulo, Leonora e Morresi.