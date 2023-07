BASEBALL Gara1, San Marino – Grosseto 4-0

Niente ruggine per San Marino che dopo 20 giorni è tornato in campo. I campioni d'Italia ripartono con una vittoria per 4-0 contro il Big Mat Grosseto. Titani che partono subito bene e chiudono il primo turno di attacco con due punti. Sono due fuoricampo ad aggiornare il tabellone. Il secondo lancio di Joaquin Faria viene battuto con forza da Batista che infila un fuoricampo. L’1-0 cambia dopo pochi minuti con un altro solo-homer, questa volta di Federico Celli, bravo a incontrare bene la pallina del partente grossetano. In battuta San Marino trova bene il contatto con la palla, anche le battute di Lino e Dudley Leonora sono profonde, ma non abbastanza per superare l'esterno centro ospite. Si chiude l'inning con San Marino avanti 2-0. I Titani difendono bene e Grosseto non ha spazio per segnare punti. La squadra di Doriano Bindi aggiorna il punteggio alla quarta ripresa grazie a una volata di sacrificio di Ferrini. Al sesto inning è 4-0 con il singolo di Di Fabio a spingere a casa Epifano. San Marino si aggiudica gara 1 contro Grosseto per 4-0.

