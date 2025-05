BASEBALL Gara1 va a San Marino: 5-4 contro Macerata

Rimonte e controrimonte ma alla fine la spunta il San Marino Baseball che vince 5-4 contro Macerata in gara1 della settima giornata del Campionato di Serie A. Dopo il punto conquistato nel primo inning dai Titani, Macerata passa due volte in vantaggio ma i ragazzi di coach Doriano Bindi riescono sempre a risalire la china portando a casa il nono successo in 12 partite. Alle 20.30 San Marino e Macerata torneranno in campo per gara2.

