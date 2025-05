BASEBALL Gara2, Reggio Emilia – San Marino 7-16

Gara2, Reggio Emilia – San Marino 7-16.

Finisce con una bella vittoria, gara2 della serie con la Palfinger Reggio Emilia. Merito di un attacco da 17 valide e di un big inning, il terzo, da 8 punti. Il risultato finale, 16-7, vale come quarto successo consecutivo e consolida la posizione in classifica. Da segnalare, in battuta, il 4/7 di Nathanael Batista. Vincente Civit, perdente Zanchi.

