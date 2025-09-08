BASEBALL Gara3 sfida decisiva dell'Italian Baseball League La serie si sposta a Parma, dove San Marino ci arriva forte del 2-0 conquistato sul Titano.

Il terzo atto dell'Italian Baseball League sposta la serie sul diamante di Parma. Partita decisiviva per l'assegnazione dello scudetto 2025 con San Marino avanti 2-0 e i padroni di casa chiamati a vincere per riaprire lo fase finale della stagione.

È evidente che i Titani arrivino con il fattore mentale dalla propria parte, forti delle due vittorie ottenute davanti al proprio pubblico. Gara2, soprattutto, può aver lasciato qualche scoria in più tra i giocatori di Parma, andati vicinissimo al punto del pareggio, se non fosse stato per un grande ultimo inning sammarinese che ha permesso alla squadra di Doriano Bindi di segnare 5 punti e ribaltare il punteggio fino all'8-7. Tutta la rosa sarà a disposizione del manager sammarinese, fatta eccezione per Oscar Angulo che, dopo l'espulsione in gara2, sconterà la giornata di squalifica nella terza sfida. Stesso discorso per il lanciatore di Parma Claudio Scotti, dopo il diverbio con il giocatore di San Marino. Sul monte di lancio sammarinese Jesus Lage sarà il partente. Dall'altra parte il manager Marcello Saccardi si affiderà a Casanova. Da valutare le condizioni di Bocchi, per un fastidio alla schiena.

Si gioca alle 20:30 con diretta su RaiSport e San Marino RTV. Per i Titani l'occasione di chiudere già il discorso scudetto e tornare a un successo che manca dal 2022.

