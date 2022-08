BASEBALL Gara4 Grosseto – San Marino 0-6

Gara4 Grosseto – San Marino 0-6.

Riscatto di San Marino: dopo il doloroso ko in gara 3, con Grosseto ad aggiudicarsi la maratona, i Titani reagiscono e lo fanno attraverso due inning iniziali da fuochi d’artificio e il 6-0 finale. 5 punti in due riprese, poi Quevedo e Centeno dominano e non concedono praticamente nulla. In battuta da segnalare il 3/4 (con una base ball) per Ferrini e le 12 valide a 1 per chi viaggia.

