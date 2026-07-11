Gasparelli di bronzo nei 100 metri agli Italiani U23

Altra bella prova di Alessandra Gasparelli che vince il bronzo nei 100 metri ai Campionati Italiani U23 di Molfetta. 11" 62 il tempo che permette alla velocista biancazzurra di centrare il terzo gradino del podio.
Riproduzione riservata ©
La velocista sammarinese corre in 11" 62 e va a podio.
Altra bella prova di Alessandra Gasparelli che vince il bronzo nei 100 metri ai Campionati Italiani U23 di Molfetta. 11" 62 il tempo che permette alla velocista biancazzurra di centrare il terzo gradino del podio.