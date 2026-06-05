Gasparelli: "Grande inizio di 2026. Ai Giochi del Mediterraneo voglio almeno una finale"

La velocista sammarinese Alessandra Gasparelli racconta i successi della prima metà di anno, le medaglie di Monaco e le prospettive

Un argento ai Campionati italiani under 23 indoor di atletica leggera, un sesto posto finale ai successivi Campionati assoluti, medaglie a Malta, Parma e infine nel Principato di Monaco, con diverse prestazioni accompagnate dai nuovi record nazionali sammarinesi di specialità. È stato un inizio di 2026 eccellente per Alessandra Gasparelli, con la velocista del Titano che sta progressivamente abbassando i propri tempi sia sui 100, sia sui 200 metri e proprio a Montecarlo ha ottenuto un oro e un argento agli European Challenger Championships, per altro premiata dal principe Alberto II.

Rientrata dal Principato, parla così dell'ormai quasi conclusa prima metà di anno: "È stato un inizio di stagione molto positivo perché ha portato con sé delle belle gare, dei bei tempi. Per quanto riguarda Monaco, sono molto contenta perché era anche un test in vista del prossimo anno e dei Giochi dei piccoli Stati ed è andato molto bene".

Cosa ti aspetti, in prospettiva, andando avanti di un anno, fino ai prossimi Giochi?

"Sicuramente di abbassare un po' di più il tempo sui 100 e anche sui 200 metri, perché inizia a piacermi anche questa distanza. Mi sono trovata abbastanza bene a Monaco, dico abbastanza perché è stato un viaggio molto travagliato, nel senso che abbiamo fatto tante ore di pullman, in più il giorno prima della gara abbiamo camminato molto per arrivare al campo, quindi un po' la stanchezza la sentivo, ma mi auguro che il prossimo anno sia diverso".

Sei cresciuta tantissimo anche nell'indoor, ti abbiamo visto sfiorare il successo agli Under 23 italiani. Ti trovi meglio all'aperto o al chiuso in questo momento?

"Una domanda difficile, perché la distanza indoor mi piace tanto, nel senso che è una distanza corta ma molto difficile, su cui devi essere molto concentrata, perché in quei pochissimi secondi ti giochi tutto. Ma l'outdoor ha un sapore diverso, ha emozioni diverse, quindi forse direi più all'aperto".

In questo momento, con te e Francesco Sansovini, San Marino sta vivendo un bellissimo periodo nella velocità. Come la vivete voi dall'interno?

"La viviamo bene, ci sproniamo vicenda. Chiaramente piace andare veloce a entrambi, quindi questa cosa ci aiuta tantissimo e c'è un rapporto molto sano in realtà, nel senso che ci piace tanto portare in alto la bandiera e ci stimoliamo".

Cosa ti aspetti da quello che verrà della stagione?

"Tante grandi cose, perché col mio allenatore, Dan Mitirica, ci stiamo allenando duramente. L'obiettivo finale saranno i Giochi del Mediterraneo a Taranto. Si terranno a fine agosto, quindi di tempo ce ne sarà ancora tantissimo per lavorarci su. In mezzo ci sono un paio di gare come, i Campionati italiani e anche europei, puntiamo ad andar bene anche lì e vedremo un po' come andrà".

Un obiettivo per i Giochi del Mediterraneo?

"Punto a entrare almeno in una finale. Voglio andare lì e giocarmela tutta".







