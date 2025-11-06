TIRO A SEGNO Gasperoni in Egitto per i Mondiali di Tiro a Segno Il tiratore sammarinese sarà di scena al Cairo dal 6 all'11 novembre, accompagnato dal tecnico Giorgio Paolini.

Il tiratore sammarinese Marco Gasperoni e il suo allenatore Giorgio Paolini sono in partenza per Il Cairo, in Egitto, dove dal 6 al 18 novembre si svolgeranno i Campionati Mondiali di Tiro a Segno. Gasperoni sarà impegnato domenica mattina nelle qualificazioni - e nell'eventuale finale - della pistola ad aria compressa 10 metri.

