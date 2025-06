ROLLERSKI Gatti: "C'è sempre meno neve e vedrete che questo sport si praticherà anche nei mesi invernali" Il Presidente della Federazione Sport Invernali di San Marino Gian Luca Gatti spiega i motivi per cui il RollerSki può diventare lo sport del futuro

Gian Luca Gatti Presidente Sport Invernali San Marino :"Una gara questa che ci qualifica e che ci dà lustro. Vedrete che questo sarà uno degli sport del futuro considerando il clima che stiamo vedendo. C'è sempre meno neve, ci sono Stati in cui non nevica più e dove lo sci classico è impossibile da praticare. Il RollerSki non è uno sport stagionale, non è legato alle perturbazioni ecco perché può rappresentare una valida alternativa".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: