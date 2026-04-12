Gemini Med ko al tie-break, ritorno al successo per la Titan Services

Al Pala Casadei va in scena una battaglia lunga oltre tre ore, in cui la Gemini Med esce sconfitta al tie-break contro Osimo 3-2, ma con la consapevolezza di aver disputato una delle migliori partite della stagione contro una delle grandi del campionato di Serie B maschile. Un risultato che lascia sì un punto in classifica, ma soprattutto indicazioni molto incoraggianti sul piano del gioco. Priva di un terminale offensivo fondamentale come Frascio la squadra di coach Roberto Pascucci non si è nascosta, mostrando carattere, organizzazione e qualità. Il match è stato un continuo botta e risposta. Dopo un primo set perso ai vantaggi (24-26), i sammarinesi hanno reagito con determinazione, aggiudicandosi il secondo parziale (26-24). Ancora equilibrio nel terzo, risolto nuovamente ai vantaggi in favore degli ospiti (27-29), prima della reazione d’orgoglio nel quarto set, vinto 31-29. Nel tie-break decisivo, però, Osimo ha preso il largo nel momento chiave, chiudendo 11-15. Tra i protagonisti spicca Oforah con 30 punti, ben supportato da Facchi (19) e Orazi (10). La classifica vede la Gemini Med al quinto posto con 44 punti, prossimo impegno sabato ancora in casa contro Castelferretti.

A Falciano, invece, la Titan Services San Marino torna al successo nella Serie D femminile dopo sette sconfitte consecutive, battendo con autorità il Bcc Romagnolo Cesena per 3-0. 25/15, 25/18, 29/27 i parziali in favore delle sammarinesi, autrici di una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista, per la soddisfazione di coach Stefano Sarti: squadra compatta, determinata e capace di gestire anche i momenti più difficili. Dopo aver dominato i primi due set, la Titan Services ha saputo reagire nel terzo, recuperando un pesante svantaggio fino a imporsi ai vantaggi. Sugli scudi Tura con 21 punti e Sarasini con 19. In classifica la Titan Services sale a quota 26 punti, rilanciando le proprie ambizioni. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì a Ravenna contro la Volley Academy Benelli.







