VOLLEY Gemini Med ok con Ravenna, stop Titan Services a Rimini Vittoria per 3-0 senza problemi in Serie B maschile, la capolista fa la voce grossa in Serie D femminile

La Gemini Med non fa sconti alla Consar Ravenna, nella 16^ giornata della Serie B di pallavolo maschile, lasciando ai romagnoli solo la soddisfazione di superare quota 20 punti nel terzo set. Al Pala Casadei finisce 3-0 per San Marino. La sesta vittoria consecutiva dei titani comincia con un primo set aperto in fuga e condotto in porto con l'ordine richiesto da coach Pascucci. I ritmi non sono alti, Ravenna, penultima in classifica, commette troppi errori e così San Marino chiude sul 25-18.

Il secondo parziale è quasi un copia-incolla, con la Gemini Med sempre in controllo e Pascucci che può anche attingere alla panchina per far ruotare i giocatori in campo. Il 25-19 di fine set conduce al terzo e decisivo, dove Ravenna, dopo un altro brutto avvio, prova a rientrare in gara ed effettivamente si riporta sotto, sul 22-21, ma un time-out permette a San Marino di riordinare le idee e chiudere il set senza concedere ulteriori punti (25-21). In classifica, comanda ancora Rubicone con 42 punti, la Gemini Med resta terza a -6 dalla vetta.



Alla Titan Services, nella 14^ giornata di Serie D femminile, non riesce il secondo colpaccio contro la Vtr capolista. Se all'andata fu 3-2 per le sammarinesi, al ritorno è 3-1 per Rimini. Romagnole schiacciasassi nei primi due set, vinti in un battito di ciglia, entrambi per 25-10. San Marino, al di là delle assenze di Rosa Muccioli e Alice Pedrelli, è irriconoscibile, anche se una reazione arriva nel terzo parziale, che la Titan Services conquista per 25-19.

È però una risposta che rimane isolata, perché nel quarto set la Vtr torna a martellare e chiude per 25-16. Brutta sconfitta per San Marino, al termine di una gara giocata male, per stessa ammissione di coach Sarti. Sabato prossimo sarà necessaria un'immediata ripartenza, contro un'altra riminese, la più abbordabile Figurella, sul parquet di casa.

