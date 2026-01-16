Gemini Med riceve la capolista Rubicone, Titans Services e Titans ad Alfonsine e Pedaso

La Gemini Med riceve a Serravalle la capolista Rubicone per un derby già di per sé molto sentito ma che, quest'anno, lo è particolarmente. Perché è la sfida tra prima e quarta della classe, separate da 8 punti, in più, a guidare la corazzata di San Mauro Pascoli – un solo ko sin qui – c'è lo storico ex allenatore di San Marino, Stefano Mascetti. Si gioca domani, alle 17:30, al PalaCasadei, mentre un'ora dopo, la Titan Services sarà di scena ad Alfonsine. Qui si prospetta una partita molto equilibrata, tra due formazioni separate da appena due punti: 6ª San Marino, che ora è a una vittoria dall'ingresso nei playoff, settime le romagnole.

Sabato in campo – ore 21:15 -anche per la Pallacanestro Titano, chiamata a una trasferta che è un'occasione da non mancare: l'avversario di turno è il Pedaso, ultimo in classifica con appena due vittorie in 11 partite. Entrambe ottenuti sul proprio campo, motivo in più, per i biancazzurri, per non sottovalutare un impegno sulla carta abbordabile. La Titano ha chiuso l'andata al 6° posto a -2 dal Pisaurum Pesaro.







