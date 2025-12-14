Gemini Med sconfitta al tie-break, successo per la Titan Services.

Terza sconfitta consecutiva per la Gemini Med che cade sul campo di Castelferretti al tie-break. Rammarico per i Titani che cedono al quinto set solo 15/13. La squadra di coach Roberto Pascucci parte male va sotto 2-0 nel conto dei set. Molti errori condizionano la prima parte di gara dei sammarinesi. Nel terzo parziale arriva la reazione dei biancoazzurri che riescono a riaprire la partita conquistando il set 25/23. Nel quarto parziale la Gemini Med riesce a giocare la sua pallavolo con continuità e pareggia il conto dei set vincendo 25/20. Dopo un altro time-out, nel quinto, San Marino recupera fino all’11 pari. La sfida si decide per una pestata di linea sulla battuta. In tabellino ci sono da segnalare i 27 punti di Frascio e i 26 di Oforah. Con il punto conquistato i Titani salgono a quota 19 in classifica. Prossimo impegno in casa contro Teramo, sfida che, classifica alla mano, si presenta ampiamente alla portata della squadra sammarinese.

Nel campionato di serie D femminile. La Titan Services ha ragione di Santarcangelo per 3-0. Al PalaCasadei la squadra di Stefano Sarti si aggiudica la sfida senza grandi problemi, concedendo alle romagnole al massimo 16 punti nel secondo e terzo set. Una bella partita delle biancoazzurre giocate dall'inizio alla fine. Probabilmente la migliore prestazione delle sammarinesi, come ha sottolineato a fine gara il coach delle Titane. In tabellino ottimi contributi di Ghinelli, Pedrelli e Tura con 14 punti a testa. In classifica la Titan Services sale a 13 punti. A un punto dal terzo posto occupato da Alfonsine e Mattei Ravenna con 14. Prossimo impegno in trasferta sul campo di Cesena nell'anticipo di venerdì sera.







