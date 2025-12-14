PALLAVOLO Gemini Med sconfitta al tie-break, successo per la Titan Services. In serie B maschile una bella rimonta non basta ai Titani. Netto successo per la squadra femminile in serie D.

Terza sconfitta consecutiva per la Gemini Med che cade sul campo di Castelferretti al tie-break. Rammarico per i Titani che cedono al quinto set solo 15/13. La squadra di coach Roberto Pascucci parte male va sotto 2-0 nel conto dei set. Molti errori condizionano la prima parte di gara dei sammarinesi. Nel terzo parziale arriva la reazione dei biancoazzurri che riescono a riaprire la partita conquistando il set 25/23. Nel quarto parziale la Gemini Med riesce a giocare la sua pallavolo con continuità e pareggia il conto dei set vincendo 25/20. Dopo un altro time-out, nel quinto, San Marino recupera fino all’11 pari. La sfida si decide per una pestata di linea sulla battuta. In tabellino ci sono da segnalare i 27 punti di Frascio e i 26 di Oforah. Con il punto conquistato i Titani salgono a quota 19 in classifica. Prossimo impegno in casa contro Teramo, sfida che, classifica alla mano, si presenta ampiamente alla portata della squadra sammarinese.

Nel campionato di serie D femminile. La Titan Services ha ragione di Santarcangelo per 3-0. Al PalaCasadei la squadra di Stefano Sarti si aggiudica la sfida senza grandi problemi, concedendo alle romagnole al massimo 16 punti nel secondo e terzo set. Una bella partita delle biancoazzurre giocate dall'inizio alla fine. Probabilmente la migliore prestazione delle sammarinesi, come ha sottolineato a fine gara il coach delle Titane. In tabellino ottimi contributi di Ghinelli, Pedrelli e Tura con 14 punti a testa. In classifica la Titan Services sale a 13 punti. A un punto dal terzo posto occupato da Alfonsine e Mattei Ravenna con 14. Prossimo impegno in trasferta sul campo di Cesena nell'anticipo di venerdì sera.

