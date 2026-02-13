Gemini Med, Titan Services e Pallacanestro Titano: la missione del weekend è scalare le classifiche

La Gemini Med San Marino si prepara alla trasferta di San Severino Marche, dove sabato alle 17 affronterà la Sios Novavetro. I titani arrivano all’appuntamento in uno dei momenti migliori della stagione, reduci da due prestazioni convincenti contro squadre di alta classifica. Il ricordo dell’andata, però, non è dei più felici: i marchigiani espugnarono il Pala Casadei imponendosi per 3-1. Per i ragazzi di Roberto Pascucci si prospetta dunque una bella occasione di riscatto, per avvicinarsi alle prime della classe. Gemini Med che attualmente occupa il terzo posto con 31 punti, alle spalle di Osimo e Rubicone. Un successo in terra marchigiana consoliderebbe la posizione playoff e darebbe ulteriore slancio a un gruppo in fiducia.

Impegno casalingo per la Titan Services San Marino, che sempre sabato – ma alle 19.30 - ospiterà la Mattei Ravenna al Pala Casadei di Serravalle. Una sfida delicata tra due squadre racchiuse in pochi punti e con ambizioni di post-season. Le sammarinesi sono quarte con 21 punti, immediatamente davanti alle ravennati che inseguono a 20. Un match importante, per le ragazze di coach Stefano Sarti, e un turno che può rappresentare uno snodo cruciale per le biancazzurre, che si presentano al gran completo con l'infermeria svuotata.

In gran forma anche la Pallacanestro Titano che – dopo il successo a Urbania – ha toccato quota 4 vittorie consecutive. Nella sesta di ritorno in Serie C, i Titans saranno ancora di scena in trasferta contro il Falconara Basket. Un'altra sfida da non sbagliare per Macina e compagni: i marchigiani sono penultimi con 6 punti, i sammarinesi vogliono proseguire nella scalata. Quarta posizione con 18 punti, a -2 da Fossombrone terzo e -4 dalla coppia di testa Osimo-Montegranaro. Palla a due domenica alle ore 19.







