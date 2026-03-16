NUOTO Gens Aquatica protagonista ai regionali. Record sammarinese per Ilaria Ceccaroni e Margherita Gregoroni

Gens Aquatica protagonista ai regionali. Record sammarinese per Ilaria Ceccaroni e Margherita Gregoroni.

Bilancio di 10 ori, 7 argenti e 7 bronzi per gli atleti di Gens Aquatica nelle due tappe dei Campionati Regionali Primaverili Emilia Romagna di Riccione in vasca corta. Il gruppo dei qualificati ai Campionati Italiani si allarga ulteriormente: Sara Fanti e Ilaria Ceccaroni staccano il pass nei 100 stile libero, mentre Margherita Gregoroni arricchisce il suo programma centrando il tempo limite anche nei 200 misti e nei 400 stile.

Il weekend è impreziosito da due nuovi record sammarinesi assoluti. Ilaria Ceccaroni brilla nei 100 stile libero con il tempo di 56"63. Margherita Gregoroni firma il primato nei 200 misti in 2'23"69.

Bella prova di squadra per le ragazze della Gens Aquatica nella staffetta mista categoria Cadette con Gregoroni, Bastianelli, Boldrini e Ceccaroni che vincono la medaglia d’oro e conquistano il titolo di campionesse regionali.

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