Gheorghita cede il titolo a Lambert

Lo scorso sabato è andato in scena a Le Mans (Francia) il match tra il fighter sammarinese Roberto Gheorghita e Bertrand Lambert, valevole per il titolo Isca K1 nella categoria 65kg detenuto dal lottatore biancazzurro conquistato nel marzo 2021. Gheorghita è stato accompagnato nella trasferta francese dal presidente della Federazione arti marziali sammarinese Maurizio Mazza, il tecnico Luca Cervellini, il preparatore atletico Massimo Benedettini e Mauro Casadei.

Dopo una prima ripresa equilibrata, la seconda, iniziata con Gheorghita più deciso, è stata quella decisiva per la vittoria del match da parte di Lambert che ha approfittato di un’imperfezione avversaria per mandare ko il sammarinese.

“Lambert è stato più bravo di me in questa occasione, voglio fargli i miei complimenti e voglio ringraziarlo per la sua sportività. Un ringraziamento, infine, al mio team che non mi abbandona mai, soprattutto in questi momenti” ha dichiarato Gheorghita al termine della sfida.